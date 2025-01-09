Серьезная авария произошла ночью на МКАД

Два автомобиля столкнулись на 66-м километре МКАД Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 66-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщили представители столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
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