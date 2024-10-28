Умные домашние питомцы: кошки и их способность понимать человеческую речь Ольга Вайленко25 октября 2024 года мир узнал о новом открытии, которое поставило под сомнение традиционные представления о когнитивных способностях домашних животных.
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