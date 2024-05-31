Житель Кондопоги Роман Пошарин погиб в ходе СВО

О смерти еще одного жителя Карелии сообщили глава администрации Кондопожского района Роман Пошарин. Кондопога понесла невосполнимую утрату, в ходе проведения специальной военной операции погиб наш земляк, Пошарин Роман Геннадьевич.
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