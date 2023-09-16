Константин Меньшиков: «СКА напоминает оркестр из хороших музыкантов, у которых отобрали ноты. Игры нет. Тренеру надо учиться, набираться опыта»

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Вчера клуб проиграл «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это четвертое поражение подряд для питерцев.

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