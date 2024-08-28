Был у Михаила Задорнова на концертах номер "Я не понимаю" про заумь и нелогичность в речах чиновников и журналистов.
Я не понимаю
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Был у Михаила Задорнова на концертах номер "Я не понимаю" про заумь и нелогичность в речах чиновников и журналистов.
Свежие комментарии