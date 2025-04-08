БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Губернаторов подняли в цене: Для чего главам регионов потребовалось кратно повышать зарплаты?

Губернаторов подняли в цене: Для чего главам регионов потребовалось кратно повышать зарплаты?

Сергей Обухов: «Гордиев узел» коррупции на местах настолько велик, что его теперь только разрубать Андрей Захарченко Фото: Михаил Фомичев/ ТАСС Материал комментируют: Сергей Обухов С 1 января 2006 года зарплаты губернаторов будут приравнены к зарплатам вице-премьеров правительства РФ.

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