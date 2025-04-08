Губернаторов подняли в цене: Для чего главам регионов потребовалось кратно повышать зарплаты?

Сергей Обухов: «Гордиев узел» коррупции на местах настолько велик, что его теперь только разрубать Андрей Захарченко Фото: Михаил Фомичев/ ТАСС Материал комментируют: Сергей Обухов С 1 января 2006 года зарплаты губернаторов будут приравнены к зарплатам вице-премьеров правительства РФ.