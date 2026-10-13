БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Северные потоки» — новый поворот, Вашингтон готов к сделке, но Брюссель обещает взорвать и её

«Северные потоки» — новый поворот, Вашингтон готов к сделке, но Брюссель обещает взорвать и её

Игорь Юшков: Газопровод можно будет запустить только после смены политических элит в Европе Мария Кузнецова Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Игорь Юшков Высокопоставленные представители России и США провели переговоры о привлечении американского инвестора к проекту «Северный поток», сообщил Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

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Andrey

А платить гейропейцам сейчас и позже нечем - предатель Дмитриев пусть раскручивает сделку с западом а России - на восток.