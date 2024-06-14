Церемониальное поле в будущей столице Индонезии Нусантаре готово на 70%

Строительство церемониального поля в новой столице (IKN) Нусантаре на Восточном Калимантане завершено на 70 процентов, 14 июня приводит данным Министерства общественных работ и государственного жилищного строительства (PUPR) ANTARA.
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