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Царьград

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Лея Гарифуллина из Екатеринбурга впервые выиграла суперфинал ЧР по шахматам

Лея Гарифуллина из Екатеринбурга впервые выиграла суперфинал ЧР по шахматам

В Ростове-на-Дону воспитанница свердловской шахматной школы Лея Гарифуллина выиграла суперфинал чемпионата России по классическим шахматам среди женщин, обыграв на тай-брейке Екатерину Гольцеву после равенства очков в основной части турнира.

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