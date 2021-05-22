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В Ростовской области заявили об 11 погибших в канализационном коллекторе

В Ростовской области заявили об 11 погибших в канализационном коллекторе

Напомним, 21 мая в селе Дмитриадовка сотрудники водоканала Таганрога спустились в колодец для проведения ремонта.

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Валентин Поляков
Трагедия – что ещё скажешь после этого? Вот только непонятно, они спустились все одновременно или по очереди? И без средств индивидуальной защиты! Неужели те, кто спускались по очереди, не видели, что с их товарищами что-то не то, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить причину! Ведь такие случаи не единичны: например, так при рытье колодца погиб однополчанин моего отца...

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