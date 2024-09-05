Игорь Кобзев предложил включил Приангарье в стратегию энергетического развития Дальнего Востока и Арктики

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках работы на Восточном экономическом форуме принял участие в совместном заседании Министерства энергетики РФ, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и энергокомиссии Государственного Совета.
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