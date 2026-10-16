Индия ведет переговоры о заключении соглашения о свободной торговле (FTA) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) для наращивания экспорта в Россию и другие страны-участницы, заявил посол Индии в России Винай Кумар 16 октября, выступая на втором Индийско-российском деловом форуме Tatarstan Initiative Mutual Efficiency (TIME) в Казани, сообщает ANI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым