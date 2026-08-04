ПАЗ-672 — советский автобус малого класса, производившийся Павловским автобусным заводом с 1967 по 1989 год.
ПАЗ-672
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ПАЗ-672 — советский автобус малого класса, производившийся Павловским автобусным заводом с 1967 по 1989 год.
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