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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Степанова – очень деятельная натура, она показывает Вяльбе, что молодежи мешать не надо»

— Чем порадует болельщиков лыжница Вероника Степанова в новом году? Закрепится ли в статусе главного спортивного колумниста страны? — Самое главное, что сейчас Степанова является ведущей лыжницей страны.

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