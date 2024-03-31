День рождения коньяка 1 апреля, история праздника, красивые открытки с изображением коньяка Анна ФедороваПервый день апреля, хотя широко известен как время шуток и разыгрышей в рамках Дня дурака, также неофициально отмечается как знаменательная дата для ценителей и производителей одного известного напитка.