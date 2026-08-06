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В Алтайском крае пациенты с раком отказываются от операций из-за советов ИИ

В Алтайском крае пациенты с раком отказываются от операций из-за советов ИИ

Онкобольные следуют рекомендациям нейросетей и отказываются от радикального лечения, в том числе от единственно возможной терапии В Алтайском крае медики бьют тревогу: все больше пациентов отказываются от жизненно необходимых операций, руководствуясь рекомендациями искусственного интеллекта, сообщает "Алтайская правда".

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