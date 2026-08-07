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Царьград

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Путин утвердил форму для Северо-Западного казачьего общества

Путин утвердил форму для Северо-Западного казачьего общества

Президент России Владимир Путин 6 августа 2026 года подписал указ, утверждающий форму и знаки различия для членов Северо-Западного войскового казачьего общества, интегрировав их в федеральную систему официальной казачьей формы.

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Комментарии
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Maxim
В метро - надену..
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