Путин утвердил форму для Северо-Западного казачьего общества

Президент России Владимир Путин 6 августа 2026 года подписал указ, утверждающий форму и знаки различия для членов Северо-Западного войскового казачьего общества, интегрировав их в федеральную систему официальной казачьей формы.
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