МТС откроет новый концертный зал в Санкт-Петербурге

Компания МТС Live — «дочка» МТС, отвечающая за развлекательные активы, — создала новую концертную площадку, которая расположилась в историческом здании Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.
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