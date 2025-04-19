Юрий Ильинов

США перед выбором: в РФ назвали единственное условие для мирного соглашения В Госдуме высказались о политике США относительно украинского конфликта. Для достижения мирного соглашения Вашингтон должен выполнить единственное условие. Американские власти смогут поспособствовать достижению мира между Москвой и Киевом лишь в одном случае. Единственная возможность США повлиять на ситуацию — отказаться от всяческой поддержки Украины. Вашингтону следует полностью прекратить не только военную, но и финансовую помощь государству. Такое мнение выразил глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Парламентарий подчеркнул, что только подобным образом можно остановить процессы, запущенные после событий 2014 года. «У американской администрации был и остаётся только один шанс реально повлиять на достижение мира — прекратить военную и финансовую поддержку киевского режима. Только так можно остановить неонацистского джина, которого США выпустили в 2014 году, когда поддержали «майдан» и госпереворот» — заявил российский депутат. Кроме того, политик также прокомментировал слова госсекретаря Марко Рубио о нежелании Америки длительно участвовать в урегулировании конфликта. Миронов считает, что эта позиция свидетельствует о «беспомощности и отсутствии готовности» Вашингтона к реальному разрешению кризиса на Украине. При этом он подчеркнул, что выход Соединённых Штатов из процесса не окажет существенного влияния на позицию Москвы: «Россия готова добиваться своих целей дипломатическим путём. Но готова это делать и силой, если ей не оставляют шанса» — резюмировал депутат Госдумы. Ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» писали, что ЕС активно подключился к переговорам по Украине. В Европе прошли встречи представителей киевского режима с союзниками и делегацией США. на Западе раскрыли основную цель Евросоюза. Фото: телеграм-канал председателя фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова