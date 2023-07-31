«Фиорентина» сыграет в ЛК вместо «Ювентуса». Клуб дошел до финала турнира в прошлом сезоне

«Фиорентина» завершила прошлый сезон на 8-м месте в Серии А и осталась без еврокубков. Финансовые нарушения со стороны «Ювентуса» привели к тому, что туринский клуб, ставший 7-м в Серии А, исключили из еврокубков в сезоне-2023/24.
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