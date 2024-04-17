Сотрудники «Газпром-Медиа Холдинга» собрали средства для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокус Сити Холле»

В связи с трагическими событиями в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года в «Газпром-Медиа Холдинге» и его компаниях был организован сбор средств среди сотрудников для помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте.
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