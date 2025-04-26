ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 76 тысяч боевиков убитыми и ранеными, доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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