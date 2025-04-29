Вика Цыганова, Диана Гурцкая, Димитрий Маликов и другие артисты объявят победителей театрального конкурса «Театр Победы»

Художественно-патриотический Конкурс-фестиваль «Театр Победы» – это масштабный проект, в котором события Великой Отечественной войны осмысляются и передаются через силу современного театрального искусства.
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