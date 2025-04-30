Врач Исаев: курение и алкоголь замедляют рост мышечной массы

Курение и алкоголь могут существенно замедлять рост мышечной массы — как напрямую, – через влияние на метаболизм и гормональный фон, – так и опосредованно, – через ухудшение восстановления, сна, питания и общего состояния организма, рассказал "Газете.
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