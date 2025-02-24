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Врач Поляева: холодные руки могут указывать на проблему со щитовидкой

Врач Поляева: холодные руки могут указывать на проблему со щитовидкой

Врач-кардиолог Ирина Поляева в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что ощущение холода в руках и ногах часто связано с низкой температурой окружающей среды и отсутствием достаточной физической активности.

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