Замглавы Музеев Кремля Баталов допустил, что Дмитрий Донской умер от инфаркта

Князь Дмитрий Донской, вероятно, страдал стенокардией и умер от инфаркта. Об этом 31 августа сообщил заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Politico: США иск...
- МИД России: США с...
- Путин пошутил об ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым