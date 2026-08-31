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Замглавы Музеев Кремля Баталов допустил, что Дмитрий Донской умер от инфаркта

Замглавы Музеев Кремля Баталов допустил, что Дмитрий Донской умер от инфаркта

Князь Дмитрий Донской, вероятно, страдал стенокардией и умер от инфаркта. Об этом 31 августа сообщил заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов.

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