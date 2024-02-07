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Вечерний Новосибирск

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Студенты Новосибирского колледжа лёгкой промышленности и сервиса помогли бойцам СВО, выполняя военные заказы

Студенты Новосибирского колледжа лёгкой промышленности и сервиса помогли бойцам СВО, выполняя военные заказы

Как отметил заместитель министра образования Новосибирской области Андрей Головнин, большими партиями были изготовлены спальные мешки, рюкзаки, балаклавы, шарфы-трубы для маскировки лица, маскировочные костюмы и брюки для разведчиков «для выживаемости в местности», госпитальные трусы, бескаркасные носилки, экспериментальные чехлы-накидки для военной установки.

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