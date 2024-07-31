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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор ФХР о 30 делах по нарушению этики за 4 года: «Мы создали атмосферу нетерпимости. Реагируем не только на официальные обращения, но и на сообщения в соцсетях» 

«Дел, которые были рассмотрены и доведены до наказания за эти годы, не так много. За последние четыре года – больше 30.

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