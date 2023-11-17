ВТБ: мошенники обманывают людей через предложение вакансий аналитиков

Начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин рассказал о схеме мошенничества, при которой людей якобы обучают на позицию финансового аналитика, а после этого предлагают вложить свои средства в проект.
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