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Как я побывал на ферме в Сенегале: земля Тераньги

Как я побывал на ферме в Сенегале: земля Тераньги

В Сенегал я попал совершенно не туристическим путём — как агроном по образованию, устроился на полгода волонтёром в небольшую международную программу, помогающую местным фермерским хозяйствам осваивать капельное орошение.

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