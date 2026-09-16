СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 635 подписчиков

Переговоры с Украиной уже в октябре?

Переговоры с Украиной уже в октябре?

Просили прокомментировать сообщение: «Дмитрий Песков не исключил, что трёхсторонние переговоры по Украине могут возобновиться в октябре.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валентин Щербаков
Валентин Щербаков

Какие могут быть переговоры с гнусными лживыми пиндосранцами и бандеровцами, которые постоянно говоря о мире продолжают поставки вооружений, разведки, вводят санкции и лезут в каких-то миролюбивых переговорщиков с очередными подлыми решениями в свою пользу. Нам нужна ПОБЕДА и мы должны и обязаны ПОБЕДИТЬ!!!Укронацисты должны быть уничтожены!!!