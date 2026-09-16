Переговоры с Украиной уже в октябре?

Просили прокомментировать сообщение: «Дмитрий Песков не исключил, что трёхсторонние переговоры по Украине могут возобновиться в октябре.
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Какие могут быть переговоры с гнусными лживыми пиндосранцами и бандеровцами, которые постоянно говоря о мире продолжают поставки вооружений, разведки, вводят санкции и лезут в каких-то миролюбивых переговорщиков с очередными подлыми решениями в свою пользу. Нам нужна ПОБЕДА и мы должны и обязаны ПОБЕДИТЬ!!!Укронацисты должны быть уничтожены!!!
Кроме дебильных опусов бумагомарак публиковать больше нечего?
КАК МОЖНО с нациками жЫдо-бандэровцами вести переговоры?!!!! Это кем нужно быть?!!