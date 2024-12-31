Нобелевский лауреат по физике увеличил риск уничтожения человечества ИИ до одного к пяти, причём при жизни этого поколения

Профессор Джеффри Хинтон, удостоенный в этом году Нобелевской премии по физике за достижения в области искусственного интеллекта, оценил вероятность того, что AI может привести к вымиранию человечества в течение следующего тридцатилетия, как «от 10% до 20%».
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