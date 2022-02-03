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Обамеянг в «Барсе», Гринвуда выпустили под залог, Овечкин мимо Матча звезд НХЛ из-за ковида, ужасная шутка Генича об изнасиловании и другие новости утра

1. Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Барселону» свободным агентом после расторжения контракта с «Арсеналом».

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