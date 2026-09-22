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Регионы России

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Сотрудники ведущих лабораторий ИИ сталкиваются с выгоранием из-за давления и рисков

Сотрудники ведущих лабораторий ИИ сталкиваются с выгоранием из-за давления и рисков

Работники крупнейших лабораторий искусственного интеллекта (ИИ), включая британский Институт безопасности ИИ (AI Safety Institute, AISI), OpenAI, Anthropic и Google DeepMind, всё чаще страдают от стресса и профессионального выгорания, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Financial Times.

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