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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Открыт приём заявок на ресторанную премию Russian Hospitality Awards: как поучаствовать

Открыт приём заявок на ресторанную премию Russian Hospitality Awards: как поучаствовать

Стартовал приём заявок на второй сезон Всероссийской ресторанной премии Russian Hospitality Awards. Заведения-участники получат честный профессиональный разбор своего проекта: их ждут 4 этапа оценки, многослойная проверка от цифрового следа до «тайных гостей».

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