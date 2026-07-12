Открыт приём заявок на ресторанную премию Russian Hospitality Awards: как поучаствовать

Стартовал приём заявок на второй сезон Всероссийской ресторанной премии Russian Hospitality Awards. Заведения-участники получат честный профессиональный разбор своего проекта: их ждут 4 этапа оценки, многослойная проверка от цифрового следа до «тайных гостей».
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