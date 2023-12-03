Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • александр александров
    Им в Сирию надо,там норм можно потестить и у самих руки посвободней будут!))Ставить опыты на ...
  • Зоя Копань
    Господи, прости и помилуй, да Хохлофашистостан давно на коленях, и их Рада это просто ширма, типа дерьмократия, земли...Ставка на Штаты п...
  • Лев Добрый
    Пиндо-сранцы, хватит восхвалять свой F - 16, этот старенький истребитель производится с 1978 года!😎😜😱👈🤠В США признали, ч...

Фатальное столкновение с птицей и убытки на сотню миллионов долларов. В Южной Корее орел вывел из строя суперсовременный истребитель F-35A

Фатальное столкновение с птицей и убытки на сотню миллионов долларов. В Южной Корее орел вывел из строя суперсовременный истребитель F-35A

Сегодня 307 прочитали Южная Корея, приняв во внимание все больше обостряющиеся отношения с Северной Кореей, решила приобрести суперсовременные и при этом очень дорогие истребители США F-35A для обеспечения гегемонии в воздушном пространстве.

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