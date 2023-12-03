Фатальное столкновение с птицей и убытки на сотню миллионов долларов. В Южной Корее орел вывел из строя суперсовременный истребитель F-35A

Сегодня 307 прочитали Южная Корея, приняв во внимание все больше обостряющиеся отношения с Северной Кореей, решила приобрести суперсовременные и при этом очень дорогие истребители США F-35A для обеспечения гегемонии в воздушном пространстве.
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