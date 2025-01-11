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Царьград

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Рейсы в Саратов перенаправлены в Самару и Волгоград из-за ограничений

Рейсы в Саратов перенаправлены в Самару и Волгоград из-за ограничений

Рейсы «Аэрофлот» из Москвы и «Ширак Авиа» из Еревана, направлявшиеся в аэропорт Гагарин в Саратове, перенаправлены в Самару и Волгоград.

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