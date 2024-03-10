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«Ливерпуль» – с отрывом лучшая команда АПЛ во вторых таймах. Фора +0.25 после перерыва против «Сити» – 1.72

«Ливерпуль» сыграет дома с «Манчестер Сити» в главном матче 28-го тура АПЛ. «Ливерпуль» лучше всех в турнире проводит вторые таймы – выиграл 20 из 27 и проиграл только три.

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