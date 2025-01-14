«Пьяный был»: устроивший поножовщину в аэропорту Красноярска признал вину

Напавший на людей в аэропорту Красноярска мужчина признал свою вину. Видео допроса подозреваемого опубликовала пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в Telegram-канале.
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