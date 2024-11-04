Повышать рождаемость в России планируют с помощью лотереи

Фото: © freepik Важные новости России за неделю сообщают о том, что демографическая ситуация в стране требует принятия незамедлительных мер, и одним из предложенных решений является стимулирование рождаемости через государственную лотерею.
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