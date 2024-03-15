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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИБА выложила состав корзин жеребьевки олимпийских турниров по баскетболу-2024

ФИБА выложила состав корзин жеребьевки олимпийских турниров по баскетболу-2024

Мужской турнир: 1 корзина: США, победитель квалификационного турнира в Испании, Германия 2 корзина: Сербия, Австралия, победитель квалификационного турнира в Латвии 3 корзина: Канада, Франция, победитель квалификационного турнира в Пуэрто-Рико 4 корзина: победитель квалификационного турнира в Греции, Япония, Южный Судан Женский турнир: 1 корзина: США, Китай, Австралия 2 корзина: Испания, Канада, Бельгия 3 корзина: Франция, Япония, Сербия 4 корзина: Пуэрто-Рико, Нигерия, Германия  .

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