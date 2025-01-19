🇷🇺 В Севастополе крестный ход возглавляет митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Сперва освящают реку Героон, а затем пойдут к Черному морю для освящения его вод.
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🇷🇺 В Севастополе крестный ход возглавляет митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Сперва освящают реку Героон, а затем пойдут к Черному морю для освящения его вод.