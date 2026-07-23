Ирак: официальные лица сообщили, что пожар был взят под контроль после ударов иранских беспилотников по кувейтскому пограничному переходу Абдали в мухафазе Аль-Джахра с иракской мухафазой Басра во второй половине дня по местному времени.
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