На Украине признали контроль России почти над половиной Часова Яра

Российские военные контролируют почти половину территории Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), признал представитель 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Полухин.
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