После остановки черноморских портов Украины ВС РФ начали «выключать» дунайские В последнее время Россия нарастила огневое воздействие на украинские порты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
После остановки черноморских портов Украины ВС РФ начали «выключать» дунайские В последнее время Россия нарастила огневое воздействие на украинские порты.
Свежие комментарии