“Daily Mail”, Великобритания «На абордаж!» или Развод по-олигархски Ветераны британского спецназа ВМФ наняты для штурма супер-яхты российского олигарха: его экс-жена наняла команду опытных диверсантов-подводников для захвата яхты «Luna» стоимостью 225 млн фунтов стерлингов после того, как миллиардер отказался выплатить ей 453 млн фунтов стерлингов отступных при разводе ЭКСКЛЮЗИВ: в ходе развода бывшая жена олигарха приказала захватить яхту Суперяхта “Luna” за 225 миллионов фунтов стерлингов была, в своё время, построена для Романа Абрамовича Татьяна Ахмедова заявила, что 64-летний магнат Фархад Ахмедов спрятал свои активы Она обвинила их 27-летнего сына Тимура Ахмедова в том, что он действовал как «лейтенант» своего отца.