Зарубежная пресса

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  • Greycockroach 1
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  • Greycockroach 1
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    раз дебилы , то пусть поголодают, может ума появится поболеПомогите голодающ...

«На абордаж!» или Развод по-олигархски

«На абордаж!» или Развод по-олигархски

“Daily Mail”, Великобритания  «На абордаж!» или Развод по-олигархски Ветераны британского спецназа ВМФ  наняты для штурма супер-яхты российского олигарха: его  экс-жена наняла команду опытных диверсантов-подводников для захвата яхты «Luna» стоимостью 225 млн фунтов стерлингов после того, как миллиардер отказался выплатить  ей  453 млн фунтов стерлингов отступных при разводе ЭКСКЛЮЗИВ: в ходе развода бывшая жена олигарха приказала захватить яхту  Суперяхта “Luna” за 225 миллионов фунтов стерлингов была, в своё время,  построена для Романа Абрамовича Татьяна Ахмедова заявила, что 64-летний магнат Фархад Ахмедов спрятал свои  активы Она обвинила их 27-летнего сына Тимура Ахмедова в том, что он действовал  как «лейтенант» своего отца.

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