Киев опроверг, что заранее знал о якобы состоявшейся беседе Трампа и Путина

Киев опроверг информацию газеты The Washington Post (WP) о том, что украинская сторона заранее знала о якобы уже состоявшемся, по версии издания, телефонном разговоре избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина.
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