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Пятый канал

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«Зеленский зашел слишком далеко»: Маск поддержал идею смены власти на Украине

«Зеленский зашел слишком далеко»: Маск поддержал идею смены власти на Украине

Основатель американской аэрокосмической корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский «зашел слишком далеко».

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