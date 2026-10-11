Основатель американской аэрокосмической корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский «зашел слишком далеко».
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