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Из-за взрыва бомбы на севере Израиля погиб один человек, около 20 пострадали

Из-за взрыва бомбы на севере Израиля погиб один человек, около 20 пострадали

Ohad Zwigenberg/AP/TASS Появились новые подробности взрыва бомбы на севере Израиля. Их 12 октября сообщило издание Ynet.

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