Тренер Кравченко: за час езды на велосипеде можно расходуется 300–900 ккал

Велосипед — один из самых доступных и комфортных видов физической нагрузки, рассказала "Газете.Ru" Анна Кравченко, руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки LEVITA.
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