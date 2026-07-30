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Тренер Кравченко: за час езды на велосипеде можно расходуется 300–900 ккал

Тренер Кравченко: за час езды на велосипеде можно расходуется 300–900 ккал

Велосипед — один из самых доступных и комфортных видов физической нагрузки, рассказала "Газете.Ru" Анна Кравченко, руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

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